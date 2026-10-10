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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı Asensio'nun golüyle 1-0 önde kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada Asensio kaydetti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Gol: Dk.12 Asensio ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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