Fenerbahçe ve Mourinho, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda İstanbul derbisi kazanamazken, Portekizli hoca ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0'lık skorla kazandı.
İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI
Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından kötü bir istatistik de ortaya çıktı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Portekizli hoca Mourinho, ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.
4 DERBİDE 1 PUAN
Beşiktaş'a her iki karşılaşmada da 1-0 kaybeden Kanarya, Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda da 0-0 berabere kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İstanbul'da oynadığı dört derbi maçından 1 puan çıkarabildi. Kanarya ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybetti.