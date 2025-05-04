Fenerbahçe ve Mourinho, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı

Fenerbahçe ve Mourinho, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
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Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda İstanbul derbisi kazanamazken, Portekizli hoca ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından kötü bir istatistik de ortaya çıktı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Portekizli hoca Mourinho, ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.

4 DERBİDE 1 PUAN

Beşiktaş'a her iki karşılaşmada da 1-0 kaybeden Kanarya, Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda da 0-0 berabere kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İstanbul'da oynadığı dört derbi maçından 1 puan çıkarabildi. Kanarya ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

en güzel günleriniz böyle olsun

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Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

yapi izin vermiyorki morinho napsin:-))

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

trabzon helallik aldıktan sonra şampiyon olmuştu dimi öyle birşey vardı?

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