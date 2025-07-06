Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'e Veda Etti

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Fenerbahçe, 2020/21 sezonundan bu yana takımda bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırdı. Osayi-Samuel, Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kulüp ona başarılar diledi.

FENERBAHÇE, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'e veda etti. 2020/21 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Osayi-Samuel, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yolun Açık Olsun Osayi. 2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel'e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz. Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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