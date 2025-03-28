Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-2 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca atarken, Bodrum FK'nin gollerini Puscas ve Fredy kaydetti.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ajeti), Mohammed, Ege Bilsel (Dk. 46 Bardhi), Brazao (Dk. 46 Fredy), Okita (Dk. 81 Taylan Antalyalı), Puscas (Dk. 67 Seferi)
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Kostic (Dk. 81 Djiku), Yusuf Akçiçek, Skriniar, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 72 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 72 Dzeko), Amrabat, Oğuz Aydın, Szymanski (Dk. 72 Tadic)
Goller: Dk. 5 Skriniar, Dk. 32 Oğuz Aydın, Dk. 36 Szymanski, Dk. 45 Talisca (Penaltıdan) ( Fenerbahçe ), Dk. 31 Puscas (Penaltıdan), Dk. 85 Fredy (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Mohammed, Dk. 56 Okita (Sipay Bodrum FK), Dk. 90 Saint-Maximin ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 yendi.
52. dakikadaki Fenerbahçe atağında ceza sahası önünde Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman, topa hakim oldu.
59. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Fredy, topu Okita'ya aktardı. Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etti.
65. dakikadaki Sipay Bodrum FK hücumunda topla ceza sahasına giren Fredy, Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan oyun alanına döndü.
66. dakikada hızlı gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita'nın kaleye yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.
85. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan atağında ceza alanına yapılan ortada Mohammed, topu kafayla indirdi. Fredy'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.
90+1. dakikada Bodrum FK serbest vuruş kazandı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi. Fredy'nin kullandığı kornerde meşin yuvarlak direkten döndü.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-2 kazandı.