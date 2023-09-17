Fenerbahçe Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle galip gelen Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 70 Crespo), Fred, Szymanski (Dk. 89 Djiku), Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci ), Tadic (Dk. 89 Kent), Dzeko
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakıp (Dk. 71 Safuri), Van de Streek, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 58 Jhezkel), Larsson, Buksa
Goller: Dk. 31 ve Dk. 64 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 45+1 Dzeko, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Szymanski ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 28 Becao, Dk. 72 Osayi-Samuel, Dk. 85 Crespo ( Fenerbahçe ), Dk. 29 Ömer Toprak, Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 56 Buksa, Dk. 89 Jhezkel (Bitexen Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.
İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti: 2-1.
59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Jhezkel'in sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Livakovic uzaklaştırdı.
63. dakikada Dzeko'nun sağ kenara gönderdiği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası arka direğe gönderdiği topa Szymanski vurmaya çalıştı. Top terse dönerek tehlike alanından uzaklaştı.
64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
70. dakikada Dzeko'nun sol çapraz arka direğe gönderdiği topa Tadic dokunarak içeri gönderdi. Bu topa yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
73. dakikada orta sahada kazanılan topu iyi kullanarak ileri gönderen Dzeko'nun pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çelerek kornere gönderdi.
79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
90+2. dakikada kale vuruşu kullanan kaleci Livakovic'in gönderdiği topla ceza sahası önünde Dzeko buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere yolladı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.