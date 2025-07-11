Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti

Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
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Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız ortahası Yves Bissouma'nın transferi için Londra'ya temsilci gönderdi.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham'ın Malili orta sahası Yves Bissouma için harekete geçti.

LONDRA'YA TEMSİLCİ GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yetkilendirdiği bir temsilci, Bissouma'nın transfer görüşmelerini yürütmek üzere Londra'ya gitti. Haberde, Fenerbahçe'nin Bissouma'nın transferiyle birlikte Amrabat'ın ayrılığına izin vereceği Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle bu transferin kısa süre içinde bitmesini istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösteren Yves Bissouma, geçen sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 44 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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