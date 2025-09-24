Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaşı 85-83 Yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleşti.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.