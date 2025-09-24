Fenerbahçe, Beşiktaşı 85-83 Yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı
Fenerbahçe, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleşti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL