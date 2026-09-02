Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik heyetine ve futbolcularına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından "UEFA Hakem Semineri" verildi.

Fenerbahçe, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA