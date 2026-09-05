Beşiktaş'ın yeni transferleri derbide ilk kez sahada

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta 6-2'lik kazanılan Arca Çorum FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Nübel'e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Salih Özcan'dan vazgeçmeyen Italiano; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Olaitan ve Orkun Kökçü, solunda ise Trossard'ı sahaya sürdü. İtalyan teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Dusan Vlahovic oldu.

11'DEKİ 4 YENİ TRANSFERİN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçta 4 yeni transfer ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Teknik direktör Italiano'nun ilk 11'de görevlendirdiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, ilk kez bir derbi maçta görev aldı. Ayrıca mücadeleye kulübede başlayan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku ve İlhan Fakılı da görev yapmaları halinde ilk kez derbi mücadelesinde forma giyecek. Öte yandan Taylan Bulut da geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR KADIKÖY DEPLASMANINDA TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, 30 otobüsle Kadıköy deplasmanına geldi. 2 binden fazla siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına deplasman tribününde destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı