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Fenerbahçe, Beşiktaş maçına Djiku ile çıktı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçında son oynanan Sivasspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Alexander Djiku'yu sahaya sürdü. Djiku, 45 gün sonra forma giydi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş karşısına son oynanan Sivasspor maçı 11'inden tek değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Sivasspor maçının 11'inden tek değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde Jayden Oosterwolde'un yerine Alexander Djiku'ya görev verdi.

Djiku, 45 gün sonra

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçında Ludogorets karşısında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre takımdan ayrı kalan Alexander Djiku, formasına kavuştu. Tedavisinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Ganalı stoper, derbiye 11'de başladı. Djiku, 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Zajc'ın yanı sıra hazır olmayan Serdar Aziz teknik ekip kararıyla derbinin kadrosunda yer almadı.

İsmail Kartal, derbiye şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Joshua King, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

Fenerbahçe taraftarı 5 yıl sonra Dolmabahçe'de

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre Fenerbahçe taraftarı 5 yıl sonra Beşiktaş derbisini deplasmanda takip etti. Kadıköy'de bir araya gelen taraftarlar toplu halde stadyuma hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra yoğun güvenlik önlemi altında stada giriş yaparak kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi Fenerbahçeli futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı, daha sonrasında da tezahüratlarla takımlarına destek oldular. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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