Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Beşiktaş maçına hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas antrenmanı yapan futbolcular, günü taktik idman ve bireysel çalışmalarla bitirdi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi yarın 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

En ölümcül uçak kazası yerde yaşanabilirdi
title