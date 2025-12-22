Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas antrenmanı yapan futbolcular, günü taktik idman ve bireysel çalışmalarla bitirdi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi yarın 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.