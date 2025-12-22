Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, core hareketleri ile başlayıp, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

FENERBAHÇE, Beşiktaş ile yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
