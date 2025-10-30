Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda core hareketleri, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor