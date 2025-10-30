Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL