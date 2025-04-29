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Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mourinho yönetiminde yapılan idmanda core çalışması, ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günün antrenmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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