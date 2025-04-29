Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günün antrenmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL