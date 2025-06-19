Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Finalde 2-0 Öne Geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yenerek seride 2-0 öne geçti. Metecan Birsen, zorlu rakip karşısında elde edilen bu avantajın önemine dikkat çekti ve sezonu 3 kupayla bitirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Bekolu oyuncu Metecan Birsen, seride 2-0 öne geçmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli basketbolcu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Fibabanka'nın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Metecan, "Zorlu bir rakip karşısında seride 2-0 öne geçmek bizim için önemli. Deplasmanda da zorlu 2 maç oynayacağız. Hedefimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek." ifadelerini kullandı.

Galibiyete 8 sayılık katkı sağlayan Metecan Birsen, final serisindeki performansıyla ilgili, "Sezon başında bu yana takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Maç ayırmaksızın aynı konsantrasyonla sahaya çıkıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyon olup taraftarımıza armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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