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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenip üst üste 2. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş'a karşı oynamanın her zaman zor olduğunu, ikinci yarıda zorlansalar da kupayı kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, " Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" dedi.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktararak, "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

"Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil"

Yeni transferleri ancak aralık ayında değerlendirebileceklerini aktaran Litvanyalı çalıştırıcı, "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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