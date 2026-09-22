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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazandı

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazandı
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39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupayı 9. kez kazandı. Shavon Shields 'En değerli oyuncu' seçilirken, kupa kaptan Melih Mahmutoğlu'na takdim edildi.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakadan 72-59'luk skorla galip ayrılan Fenerbahçe 9. kez kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamlayan Shavon Shields, 'En değerli oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Beşiktaşlı oyuncuların madalyalarını almasının ardından şampiyon takım platforma geldi. Fenerbahçeli sporculara madalyaları İstanbul Valisi Davut Gül tarafından verilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti. Kaptan Melih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından sarı-lacivertli oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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