Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından kaydetti. Bu maç öncesi ligde son 5 maçta 7 puan kaybeden Fenerbahçe, milli maçlar için verilen ara sonrası oynadığı ilk maçta galibiyete ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri, ezeli rakibini yenerek ligde puanını 63'e yükseltti. Lider Galatasaray'ın dün Trabzonspor'a mağlup olması sonrası zirve yarışında puan farkı 1'e indi. Sarı-kırmızılıların, ligde 1 maç eksiği bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı