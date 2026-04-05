Fenerbahçe, ligde Beşiktaş'ı 2 maçta da devirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve bu sezon rakibine karşı 6 puan elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ezeli rakibiyle 3. kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2-1'lik skorla kaybetti. Bugün ligde oynanan mücadeleden de tek golle galip ayrılan Fenerbahçe, rakibine karşı 2 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, bu durumu son olarak 2023-2024 sezonunda yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, siyah-beyazlıları 2 maçta da yenmeyi başarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Luis Aragones'ten sonra (2008-2009) Beşiktaş'ı ligde 2 maçta da mağlup etmeyi başaran yabancı teknik direktör oldu. - İSTANBUL

