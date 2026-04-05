Haberler

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş'ı 2 maçta da devirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek bu sezon rakibine karşı 6 puan kazandı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı 2 maçta da mağlup eden yabancı teknik direktör olarak Domenico Tedesco'nun başarısını kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ezeli rakibiyle 3. kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2-1'lik skorla kaybetti. Bugün ligde oynanan mücadeleden de tek golle galip ayrılan Fenerbahçe, rakibine karşı 2 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, bu durumu son olarak 2023-2024 sezonunda yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, siyah-beyazlıları 2 maçta da yenmeyi başarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Luis Aragones'ten sonra (2008-2009) Beşiktaş'ı ligde 2 maçta da mağlup etmeyi başaran yabancı teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...