Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Bilet Satışları Başlıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Bilet Satışları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor. Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri için 4 Mayıs'ta, Fenerbahçe Kart sahipleri için ise 2 Mayıs'ta satış yapılacak. Genel satış ise 3 Mayıs'ta başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri, yarın saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak. Derbinin biletleri, 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00'den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri için satışa açılacak.

Genel satıştaki biletleri almak 3 Mayıs Cumartesi günü mümkün olacak.

Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satılacak biletler, transfer edilemeyecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kuzey- Spor Toto: 1.200,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-I blok: 2.100,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst B-H blok: 2.250,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-G blok: 2.350,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst D-F blok: 2.650,00 lira

Fenerium üst-Maraton üst E blok: 2.850,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt A-I blok: 3.950,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt B-H blok: 4.550,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt C-G blok: 5.450,00 lira

Fenerium alt Avis-Maraton alt D-F blok: 6.200,00 lira

VIP (Maraton alt-Fenerium alt Avis E blok): 18.750,00 lira

Misafir tribünü: 1.200,00 lira

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.