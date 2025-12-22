Haberler

Beşiktaş derbisine takımlar önemli oyuncularından yoksun şekilde çıkacak

Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi her iki takımda da önemli sakatlıklar ve eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de 13 oyuncu kadroda yer alamayacakken, Beşiktaş'ta da bazı futbolcular milli takım kampında yer alıyor.

TÜRKİYE Kupası C Grubu'nda ilk hafta heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe– Beşiktaş derbisiyle yaşanacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Derbi öncesinde her iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe cephesinde son olarak Anderson Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından kadroda yer alamayacak oyuncu sayısı 13'e ulaştı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson ve Jhon Duran daha önce aldıkları 'Noel izni' sebebiyle kadroya alınmadı. Fred cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ile En Nesyri Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında bulunan Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı verilen Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao da Beşiktaş karşısında görev alamayacak.

Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure, milli takım kamplarında olmaları sebebiyle derbi kadrosunda yer almayacak. Siyah-beyazlı ekipte Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in de sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON DERBİDEN MAĞLUP AYRILMIŞTI

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 mağlup olmuştu. Derbide 2 farklı üstünlük kuran Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Mücadelenin 83'üncü dakikasında Jhon Duran attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Jayden, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Emirhan Topçu, Kartal Kayra, Demir Ege, Cerny, Orkun Kökçü, Rashica, Abraham.

