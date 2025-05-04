Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Bartın'da Coşkulu Yürüyüş

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Bartın'da Coşkulu Yürüyüş
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Trendyol Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Bartın'da, taraftarlar meşaleler ve sloganlarla şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde Bartın'da maçı izlemek isteyen taraftarlar, grup halinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde kafelere gitti.

Bartın'da Yukarıçarşı'da toplanan Fenerbahçeli ve Beşiktaş taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Heyecan yaşayan taraftarlar, şehir merkezindeki asma ve şadırvan bölgelerindeki kafelere kadar yürüdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte polis ise yoğun güvenlik tedbirleri aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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