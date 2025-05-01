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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçı öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen son idman, core çalışması ile başladı ve çeşitli taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, koordinasyon, çabukluk programları ve iki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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