Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek ve derbi için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki hazırlıklar salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla devam etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.
Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor