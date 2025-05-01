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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Antrenmanlarda

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Antrenmanlarda
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenmanda futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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