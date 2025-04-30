3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

2 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.