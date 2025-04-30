Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.