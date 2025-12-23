Fenerbahçe Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Beşiktaş ise "Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, 18'inci dakikada gole yaklaştı. Mert Müldür'ün savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Szymanski, ceza sahasına girerek topu soluna çekti. Szymanski'nin çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı. Beşiktaş, 33'üncü dakikada öne geçti. Ceza sahası çizgisinin üzerindeki Abraham pasını sağ çaprazdaki Cerny'e aktardı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1. Fenerbahçe, 42'nci dakikada penaltı kazandı. Sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topta Abraham ceza sahasındaki Mert Müldür'ü formasından çekerek düşürdü. Oyunu önce devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 44'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Asensio, topu sağ taraftan ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada seken topla ceza sahası yayına yakın bir noktada buluşan Bartuğ Elmaz'ın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı. 56'ncı dakikada sol taraftaki Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya Emirhan Topçu kafayla vurdu. Kaleci Tarık Çetin sağ köşeye giden topu kornere çeldi. Beşiktaş, 90+1'inci dakikada öne geçti. Rashica'nın pasıyla buluşan Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Top kaleci Tarık Çetin'in ayaklarının arasından geçerek ağlara gitti: 1-2. Maç Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.