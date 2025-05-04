Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Yenilerek Şampiyonluk Hedefinde Zor Duruma Düştü
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a evinde 1-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan maçı Yasin Kol yönetti.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 36. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmada tek gol 44'ncü dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 75 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.
Kaynak: ANKA / Spor