Fenerbahçe, Benfica Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Bu antrenmanla Benfica maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

