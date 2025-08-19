Fenerbahçe, Benfica Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını José Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman topla ısınma hareketleri ve taktik çalışması ile tamamlandı.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Benfica maçının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
