Haberler

Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'u Dubai Basket takımının desteğiyle Avrupa'ya dönüşünü sağlamaya çalıştığı belirtildi.

  • Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı.
  • Jasikevicius'un yanı sıra Partizan takımından Dylan Osetkowski ve Shake Milton da Dubai'de bulunuyor.
  • Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan'a geçmesi planlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

JASIKEVICIUS DUBAI'DE MAHSUR KALDI

Meridian Sport'un haberine göre; Birkaç günlük izinde olan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi. Haberde, Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un Avrupa'ya dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol takımının idarecileriyle temas halinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan'da forma giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da Dubai'de olduğu ifade edildi.

UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇİŞ YAPILACAK

Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçakların havalanamadığı Dubai'den ne zaman ayrılacağı henüz belli olmazken, kara yoluyla uluslararası uçuşların sürdüğü Umman veya Suudi Arabistan'a geçilmesinin planlandığı aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin

Saldırılar sonrası kamera karşısına geçen şahın oğlunun bir mesajı var