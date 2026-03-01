Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'u Dubai Basket takımının desteğiyle Avrupa'ya dönüşünü sağlamaya çalıştığı belirtildi.
- Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı.
- Jasikevicius'un yanı sıra Partizan takımından Dylan Osetkowski ve Shake Milton da Dubai'de bulunuyor.
- Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan'a geçmesi planlanıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.
JASIKEVICIUS DUBAI'DE MAHSUR KALDI
Meridian Sport'un haberine göre; Birkaç günlük izinde olan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi. Haberde, Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un Avrupa'ya dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol takımının idarecileriyle temas halinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan'da forma giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da Dubai'de olduğu ifade edildi.
UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇİŞ YAPILACAK
Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçakların havalanamadığı Dubai'den ne zaman ayrılacağı henüz belli olmazken, kara yoluyla uluslararası uçuşların sürdüğü Umman veya Suudi Arabistan'a geçilmesinin planlandığı aktarıldı.