Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Bahçeşehir Koleji'ni Geçerek Finale Yükseldi

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 3, Şehmus Hazer 19, Kenan Sipahi 9, Bouteille, Odiase 6, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Smith 13, Furkan Haltalı 4, Massinburg 4, Göktuğ Baş 3.

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 10, Melih Mahmutoğlu, Guduric 14, Emre Ekşioğlu 8, McCollum, Birch 8, Baldwin 16, Hall 10, Melli 6, Metecan Birsen 16, Zagars 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-69

Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3'üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.