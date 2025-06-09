Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Bahçeşehir Koleji'ni Geçerek Finale Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Yarı Finalde Bahçeşehir Koleji'ni Geçerek Finale Yükseldi
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Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaparak finale yükseldi. İlk periyotta etkili olan sarı-lacivertliler, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 3, Şehmus Hazer 19, Kenan Sipahi 9, Bouteille, Odiase 6, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Smith 13, Furkan Haltalı 4, Massinburg 4, Göktuğ Baş 3.

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 10, Melih Mahmutoğlu, Guduric 14, Emre Ekşioğlu 8, McCollum, Birch 8, Baldwin 16, Hall 10, Melli 6, Metecan Birsen 16, Zagars 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-69

Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3'üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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