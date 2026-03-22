Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor

Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki oyun kurucu Wade Baldwin ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Baldwin, bu sezon 51 maçta forma giyerek 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

2024 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Amerikalı oyun kurucu Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonu için opsiyon bulunuyordu. 29 yaşındaki basketbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Son detaylarının ardından anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BALDWIN BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin, bu sezon 51 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Baldwin bu maçlarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Baldwin, geçtiğimiz hafta oynanan Olimpia Milano maçında EuroLeague kariyerindeki 3 bin sayı barajını aşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar

Gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var