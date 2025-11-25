Haberler

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Zor Da Olsa Geçti

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Zor Da Olsa Geçti
Güncelleme:
Euroleague 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Euroleague 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üst üste 5. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic, Thomas Bissuel, Saso Petek

Fenerbahçe: Devon Hall 9, Nicolo Melli 4, Tarık Biberovic 8, Talen Horton Tucker 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 18, Bonzie Colson 8, Jantunen 2, Onuralp Bitim 2, Armando Bacot 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Virtus Bologna: Mouhamet Diouf 7, Carsen Edwards 11, Luca Vildoza 8, Derrick Alston 6, Nicola Akele, Karim Jallow 9, Saliou Niang 3, Matt Morgan 13, Alessandro Pajola 5, Aliou Diarra 2, Daniel Hackett

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 15-17 (Bologna lehine)

Devre: 30-31 (Bologna lehine)

3. Periyot: 50-47 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
