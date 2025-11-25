Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Zor Da Olsa Geçti
Euroleague 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Thomas Bissuel, Saso Petek
Fenerbahçe: Devon Hall 9, Nicolo Melli 4, Tarık Biberovic 8, Talen Horton Tucker 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 18, Bonzie Colson 8, Jantunen 2, Onuralp Bitim 2, Armando Bacot 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Virtus Bologna: Mouhamet Diouf 7, Carsen Edwards 11, Luca Vildoza 8, Derrick Alston 6, Nicola Akele, Karim Jallow 9, Saliou Niang 3, Matt Morgan 13, Alessandro Pajola 5, Aliou Diarra 2, Daniel Hackett
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. Periyot: 15-17 (Bologna lehine)
Devre: 30-31 (Bologna lehine)
3. Periyot: 50-47 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL