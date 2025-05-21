Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos Yeniden Karşı Karşıya

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos Yeniden Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR ile 23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi'de karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos, Fenerbahçe'den rövanş almak için parkeye çıkacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, geçen sezonun ardından yeniden organizasyonda rakip olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.

Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 33 kez karşılaştılar

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.

İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

Son 4 maçı Panathinaikos aldı

Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor.

Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Akdeniz'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

Bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.