Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde Buluşuyor

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Türkiye Kupası Finalinde Buluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da karşılaşacak. İki takım daha önce 2011 yılında finalde karşı karşıya gelmişti.

ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka yarın karşı karşıya gelecek.

ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56, yarı finalde de Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar ise çeyrek finalde A. Efes'i 85-80, yarı finalde de Mersinspor'u 83-63'lük skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde 2. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde 2. kez rakip olacak. İki takım daha önce 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'deki karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler parkeden 81-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Fenerbahçe 8, Beşiktaş da 1 kez kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kendi de şaşırmış! İşte yeni maaşı
img

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
img

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.