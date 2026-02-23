Fenerbahçe Beko'da "son derece" mutluluk

Haberler

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularına teşekkür etti ve şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, şampiyonluğa ulaştıkları için "son derece" mutlu olduklarını dile getirdi.

Litvanyalı başantrenör, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyet ve şampiyonluk için oyuncularına teşekkür eden Jasikevicius, "Son derece mutluyuz. Çoğu zaman sahne arkasında neler olup bittiğini konuşmuyoruz. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları vardı. Tarık, de Colo ve Wilbekin sakattı. Bazı oyuncularımızın da oynayacaklarından emin değildik. Tarık, oynamak için inanılmaz efor sarf etti. Bunu söylemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın çok kaliteli takım olduğunu vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Ne yoğunlukta bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş, çok iyi çalıştırılmış bir takım. Fantastik bir ekip. Oyun kurucularımız (Baldwin, Horton-Tucker) devreye girdiğinde kontrolü ele geçiriyoruz. Gerçekten iyi takım gibi oynuyoruz. Oyun kurucularımız böyle oynadıklarında rakiplerimiz için çok zor bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
