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Dev eşleşme! Fenerbahçe'nin Play-Off'taki rakibi Olympiakos oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek finalindeki rakibi, Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.

THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek finalindeki eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

25 NİSAN - 10 MAYIS TARİHLERİNDE OYNANACAK

THY Avrupa Ligi'nde 34 haftadan oluşan 2022-2023 normal sezon maçları tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler, play-off'larda normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Olympiakos ile eşleşti.

Dev eşleşme! Fenerbahçe'nin Play-Off'taki rakibi Olympiakos oldu

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:

  • Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)
  • Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)
  • Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)
  • Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)
Kaynak: AA / Spor

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