Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı Kadrosuna Kattı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Chicago Bulls'ta mücadele eden Horton-Tucker, 58 maçta ortalama 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist kaydetti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor