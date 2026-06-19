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Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'ya teşekkür ederken, yönetici Ömer Onan da yeni yönetim olarak daha büyük başarılar için çalışacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya yaşattıkları sevinç için teşekkür etti.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından başkan vekili Barış Göktürk ve Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan açıklamalarda bulundu.

Teknik ekibe ve oyunculara teşekkür eden Göktürk, "Çok mutluyuz. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan ise yeni yönetimin çok kısa süre önce göreve başladığını anımsatarak, "Yönetim kurulu olarak takımımıza gittik. Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Burada emeği olan bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları, epsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Şimdi onlarla oturacağız, bu şampiyonluktan sonra daha iyi nasıl yapabiliriz onu konuşacağız. Tekrar Dörtlü Final, şampiyonluklar, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız, yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Onan, "Ayağımızın tozuyla da bizim için güzel oldu. Çocuklara da oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız heyecanlı. İnşallah bütün branşlarda önümüzdeki sezon da bu şampiyonlukları yaşarız. Bütün camia kenetleniriz ve bu şampiyonluklardan her branşta daha fazla yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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