Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, ligdeki 3. yenilgisini yaşarken, Erokspor 14. galibiyetine ulaştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko : Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Hall 10, Zagars 19, Baldwin 5, Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3 Boston, Onuralp Bitim 2, Silva 6, Colson 9

Safiport Erokspor: Pangos 4, Simmons 10, Cornelie 5, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-43

3. Periyot: 61-70

Beş faulle çıkan: 38.28 Simmons (Safiport Erokspor)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

