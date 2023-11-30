Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i uzatmada yendi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milos Koljensic (Karadağ), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko : Papagiannis, Hayes-Davis 16, Guduric 21, Calathes 13, Wilbekin 19, Dorsey 2, Motley 9, Madar 17, Sertaç Şanlı 3, Pierre

Real Madrid : Campazzo 33, Llull 14, Deck 14, Ndiaye 2, Tavares 7, Musa 11, Rodriguez 2, Hezonja 3, Poirier 11, Fernandez 2, Abalde

1. Periyot: 16-29

Devre: 37-44

3. Periyot: 59-67

Normal süre: 87-87

5 faulle çıkan: 36.40 Tavares ( Real Madrid )

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında normal süresi 87-87 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Real Madrid'i uzatmada 100-99 yendi.

Pota altını etkili kullanan Campazzo'nun üst üste sayılarıyla maça hızlı başlayan Real Madrid, bu oyuncusundan 11 sayılık katkı aldığı ilk 5 dakikalık bölümde skoru 17-11 yaptı.

Hücumda etkili bir görüntü çizen Real Madrid farkı daha da açtı. İspanya ekibi, Campazzo'nun 16 sayı attığı ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, 16. dakikadan itibaren farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-44 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler 25. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen Real Madrid, üstünlüğünü korudu ve 3. çeyreği 67-59 önde geçti.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını etkili kullanan Real Madrid, 34. dakikada Campazzo'nun serbest atışlarıyla 78-64 ile farkı 14 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle skora ortak olmasını bildi. Maçın 39. dakikasında Wilbekin'in basketiyle farkı bir sayıya (82-83) indiren Fenerbahçe Beko, aynı oyuncunun üç sayılık basketiyle mücadelenin son 10 saniyesinde 87-87 beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümünün ilk iki dakikası 94-94 beraberlikle geçilirken, son hücumda Madar ile sayı üreten sarı-lacivertli ekip, sahadan 100-99 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ise kazandığı 10 maçın ardından ilk kez kaybetti.