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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti

30 Kasım 2023 23:30 Son Güncelleme: 23:32 Abone Ol

Euroleague'in 11'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i normal süresi 87-87 sona eren mücadelede 100-99 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 6 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ise bu sezon ilk kez mağlup oldu. 21 sayı kaydeden Guduric ve 19 sayı atan Wilbekin, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Campazzo'nun 33 sayısı ise Real Madrid'i mağlubiyetten kurtaramadı.