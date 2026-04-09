Basketbol: Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 37. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Real Madrid ile karşılaştı. Müsabakayı 74-69 kaybetti ve üst üste 5. yenilgisini aldı. İki takımın dengeli gidişatında Fenerbahçe Beko, özellikle ikinci çeyrekte seri yakalayarak öne geçti ancak maçı kazanamadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Melli 15, Tucker 11, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Baldwin 10, Boston 21, Silva 2, Birch 1, Metecan Birsen, Colson

Real Madrid : Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Tavares 12, Feliz 2, Lyles 12, Abalde 3, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Llull 1

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 74-69 yenildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka dengeli başladı. İki takım da hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamazken ilk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin son dakikasına Real Madrid 19-17 önde girerken, Fenerbahçe Beko önce Tucker ardından da Melli'nin basketleriyle periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko hızlı başladı. Silva, Boston ve Baldwin'in üst üste sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan sarı-lacivertliler, 2 dakikalık bölümde skoru 29-21 yaptı. Molanın ardından Fenerbahçe Beko hücumlardan boş dönerken, Real Madrid 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 29-32. Bu periyotta özellikle dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-34 geride gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayarak farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Real Madrid'de özellikle Campazzo dış atışlardaki isabetiyle farkın kapanmasına engel oldu. İspanyol ekibi televizyon molasına 51-46 önde girdi. Molanın ardından savunmada etkili olan Fenerbahçe Beko, Boston, Melli ve Baldwin'in basketleriyle 12-0'lık seri yakaladı: 58-51. Sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Son çeyrekte iki takım da sert savunma yaptı. İlk 5 dakikalık bölüm 62-62 eşitlikle geçildi. Molanın ardından Real Madrid, Hezonaj ve Campazzo'nun basketleriyle son 1 dakikaya 6 sayı önde girdi: 66-72. İspanyol ekibi parkeden 74-69'luk galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu