Basketbol: Avrupa Ligi

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol'u 92-90 ile geçerek, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti ve liderlik koltuğunu korudu.

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Paris Basketbol : Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

Fenerbahçe Beko : Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, de Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

1. Periyot: 23-21

Devre: 45-40

3. Periyot: 68-62

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol'u 92-90 yendi.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-lavicertliler, ligde üst üste 6, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Paris Basketbol da 18. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor



