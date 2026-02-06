Haberler

Fenerbahçe Beko: 90-92

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27'nci haftasında Paris Basketball'u 92-90 mağlup etti. Tarık Biberovic'in 19 sayıyla öne çıktığı maçta Fenerbahçe, 19. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu.

SALON: Adidas Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Carlos Cortes, Leandro Lezcano

PARIS BASKETBALL: Rhoden 16, Ouattara 3, Dokossi 4, Robinson 14, Hifi 23, Stevens 8, M'Baye 8, Faye 6, Willis 5, Herrera 3, Cavaliere, Morgan

FENERBAHÇE BEKO: Horton Tucker 15, Melli 9, Tarık Biberovic 19, Birch 4, Baldwin 14, de Colo 9, Metecan Birsen 8, Onuralp Bitim 3, Boston Jr 11, Jantunen, Colson

1'İNCİ PERİYOT: 23-21

DEVRE: 45-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-62

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27'nci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketball'u 92-90 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-lacivertlilerde dört oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı maçta Tarık Biberovic 19 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 19'uncu galibiyetini elde etti. Paris Basketball ise 18'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
