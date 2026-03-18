Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 14. hafta erteleme maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 104-87 yenildi. Fenerbahçe, 31 maç sonunda 22 galibiyetle zirvede kalmaya devam ediyor.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)

Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36

Fenerbahçe Beko: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2

1. Periyot: 23-29

Devre: 48-46

3. Periyot: 74-67

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 104-87 yenildi.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı

Tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt

Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt