Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle buluştu
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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi. Madar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret etti ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi.
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