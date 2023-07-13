Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle buluştu

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi. Madar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret etti ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi. Fenerbahçe Beko'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile buluştu. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncu daha sonra Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret etti. Burada Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni gezen oyuncuya genel menajer Derya Yannier eşlik etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Spor Spor Haberler