Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco

THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Karşılaşmaya iki takım da iyi savunmayla başladı. İlk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçilirken, çeyrek sonunda da denge bozulmadı: 17-17. İkinci çeyrekte Milutinov'la etkili olan Olympiakos, 15. dakikayı 25-24 önde geçti. Mike James'le skor üreten Monaco, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Monaco, Blossomgame'in basketiyle 27. dakikada farkı 13'e (42-55) çıkardı. Bu bölümde Olympiakos'ta devreye Fransız yıldız Fournier girdi. Yunan ekibi, bu oyuncunun üst üste basketleriyle farkı eritirken, son çeyreğe Monaco'un 57-51 üstünlüğüyle girildi.

Son periyoda iyi savunmayla başlayan Monaco, 33. dakikada 13 sayılık avantaj yakaladı: 51-64. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan Fransa temsilcisi, sahadan 78-68 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Olympiakos ile Panathinailkos AKTOR ise aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçı yapacak.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Olympiakos: Williams-Goss 12, Fournier 31, Papanikolaou 2, Vezenkov 7, Fall 2, Walkup 2, Vildoza, Lee 1, Peters 3, Milutinov 8, McKissic

Monaco: James 17, Diallo 22, Strazel 2, Blossomgame 12, Theis 5, Okobo 7, Loyd, Jaiteh 11, Calathes 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 32-35

3. Periyot: 51-57