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Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'i EuroLeague'in en iyi 5'ine seçildi

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Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi. Hayes-Davis'in yanı sıra kadroda Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Mathias Lessort yer aldı.

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

THY EuroLeague'de sezonun en iyi beşi açıklandı. Fenerbahçe Beko'da oynayan 29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi. Hayes-Davis'in yanı sıra kadroda Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Mathias Lessort yer aldı.

Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu. 29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon forma giydiği 35 maçta 14.1 sayı, 4.7 ribaund, 1.7 asist, 15.9 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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